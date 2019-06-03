Додон обсудил со Снегуром и Лучинским политическую ситуацию в стране (ВИДЕО, ФОТО)

Додон обсудил со Снегуром и Лучинским политическую ситуацию в стране (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с двумя бывшими президентами Молдовы: Мирчей Снегуром и Петром Лучинским. Глава государства обсудил с ними политическую ситуацию в нашей стране и возможности преодоления политического кризиса.

– Наша беседа прошла в условиях скорого истечения срока, в который, согласно Конституции, прошедшие в парламент партии могут создать парламентское большинство, или, в противном случае, я буду вынужден распустить парламент. По завершении встречи поблагодарил экс-президентов за открытость в обсуждении проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md