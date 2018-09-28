Додон обсудил с Путиным свой предстоящий официальный визит в РФ

«На полях» саммита СНГ в Душанбе президент Молдовы Игорь Додон провел краткую рабочую встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в молдо-российских отношениях и высказались за необходимость их активизации в различных сферах двустороннего сотрудничества.

– В ходе беседы согласовали сроки официального визита Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию – 31 октября – 1 ноября текущего года, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.