Додон обсудил с послом России свое предстоящее участие в саммите ЕАЭС (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел этим утром рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны провели обмен мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений, а также о политической обстановке в нашей стране.

– Кроме того, обсудили детали моей предстоящей рабочей поездки в город Нур-Султан, где я приму участие в саммите Евразийского экономического союза и на его «полях» проведу двусторонние встречи с лидерами ряда стран ЕАЭС. Рассказал также господину Васнецову о том, что на обратном пути из Казахстана совершу краткий рабочий визит в Республику Башкортостан, где будут подписаны договоры о сотрудничестве между Башкирией и четырьмя регионами Республики Молдова, – сообщил глава государства на своей странице в соцсети.

Напомним, по инициативе Игоря Додона, наша республика стала первой страной, получившей статус страны наблюдателя при ЕАЭС.