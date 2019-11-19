Додон обсудил с послом России предстоящий визит Кику в Москву (ФОТО, ВИДЕО)

Додон обсудил с послом России предстоящий визит Кику в Москву (ФОТО, ВИДЕО)

Этим утром Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, констатировали, в частности, устойчивую восходящую динамику торгово-экономических связей, указали на необходимость их дальнейшего развития.

В продолжение беседы подчеркнули важность начинающегося 20 ноября официального визита Премьер-министра Республики Молдова Иона Кику в Российскую Федерацию, где пройдет встреча с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Подчеркнул, что это первый за многие годы официальный визит Премьер-министра Молдовы в Россию, что является важным свидетельством восстановления полноценных стратегических отношений между нашими странами, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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