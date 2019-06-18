Додон обсудил с послом России предстоящие встречи с Медведевым и Козаком (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Глава государства поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране.

– Считаю совместную поддержку новой власти РМ Россией, Европейским союзом и Соединенными Штатами исключительным случаем, который создает широкие возможности для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь людей в Республике Молдова, – отметил он.

Игорь Додон и Олег Васнецов обсудили также широкий спектр двусторонних отношений и пришли к единому мнению о необходимости скорейшего возобновления полноценной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям. В этом контексте они отметили важность предстоящих 21 июня в Минске рабочих встреч с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком.