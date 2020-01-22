Додон обсудил с министром молодёжи и спорта Турции строительство нового стадиона в Комрате (ФОТО)

Додон обсудил с министром молодёжи и спорта Турции строительство нового стадиона в Комрате (ФОТО)

Находясь в Стамбульском аэропорту перед вылетом в Тель-Авив, Игорь Додон провел незапланированную рабочую встречу с министром молодежи и спорта Турецкой Республики Мехметом Мухарремом Касапоглу.

Стороны обсудили ход строительства нового стадиона в Комрате, так как именно это турецкое ведомство по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана строит этот объект. До сдачи его в эксплуатацию осталось несколько месяцев.

– Договорились о том, что торжественное открытие стадиона состоится в присутствии руководства Республики Молдова и представителей Правительства Турецкой Республики, – написал президент на своей странице в социальной сети.

Напомним, что вчера глава государства вместе с башканом Гагаузии проинспектировал ход работ.

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