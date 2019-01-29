Додон обсудил с Козаком важные вопросы молдо-российского сотрудничества

0

В рамках рабочего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон встретился с Дмитрием Козаком, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся состояния молдо-российских отношений и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества.

– Детально обсудили механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины. Подтвердили общую позицию о целесообразности стремления Молдовы развивать взаимовыгодное сотрудничество как со странами Содружества Независимых Государств, так и со странами Европейского союза. В этом контексте отметили открывающиеся перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, при котором Молдова имеет статус страны-наблюдателя, – рассказал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Додон и Козак подробно уделили внимание и ситуации в Приднестровье. В частности, глава государства ознакомил российского чиновника с ранее достигнутыми договорённостями с руководством Приднестровья о некоторых аспектах свободного участия в парламентских выборах граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровском регионе.

В завершение встречи Игорь Додон поблагодарил Дмитрия Козака за активную практическую помощь и поддержку в развитии молдо-российского сотрудничества.