Додон обсудил с группой учёных медиков ситуацию, связанную с пандемией коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня Игорь Донон встретился с группой ученых медиков с управленческим опытом, с которыми обсудил ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, а также ряд предложений по предотвращению и борьбе с вирусом COVID-19.

Президент кратко проинформировал ученых медиков о действиях, предпринимаемых властями в этом направлении и отметил, что ежедневно проводятся 400-500 тестов, но есть возможность довести это количество до двух тысяч в день. В то же время Додон подчеркнул, что открывается дополнительная лаборатория в приднестровском регионе и будут тестироваться региональные лаборатории.

– Чтобы снять нагрузку с больниц, в которых лечатся инфицированные, мы открыли Карантинный центр на «МолдЭкспо». В скором времени в Молдову будут доставлены партии гуманитарной помощи, в том числе из Китая и Турции, – отметил глава государства.

В ходе заседания были озвучены следующие предложения:

компетентное и ответственное информирование населения, в том числе специалистами в области медицины, об опасности коронавируса и о мерах по предотвращению и борьбе с ним. Транслирование социальной рекламы во всех СМИ;

повышение ответственности населения в условиях, когда большое число людей игнорируют рекомендации и меры по ограничению, введенные властями;

открытие региональных лабораторий, аккредитованных для проведения тестов на коронавирус;

повышение уровня защиты медицинского персонала и его дополнительная мотивация;

улучшение законодательства в области защиты пациентов и медработников;

укрепление возможностей Инфекционной клинической больницы им. Т. Чорбэ во всех ее подразделениях, особенно отделение реанимации; создание системы интенсивной терапии, развитие возможностей диагностирования и лечения и др.

Игорь Додон приветствовал намерение профессоров медицины поддержать меры властей по борьбе с распространением вируса нового типа. Он также отметил, что большинство озвученных предложений уже в процессе изучения и реализации.

– С преодолением кризиса, с которым мы столкнулись, отношение к системе здравоохранения в нашей стране кардинально изменится, а развитие медицинской системы станет приоритетом для руководства страны, – уверен президент.

Он также заверил, что эффективный диалог с академическим сообществом в различных сферах будет проводиться и далее.

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