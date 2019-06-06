Додон обсудил с Грефом вопросы торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в Молдову

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В завершение рабочего визита в Санкт-Петербург президент Молдовы Игорь Додон встретился с председателем правления «Сбербанка», своим другом Германом Грефом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в нашу страну.

– Рассказал господину Грефу о плодотворном участии молдавской делегации в работе Петербургского Международного Экономического форума. Пригласил Германа Грефа принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе, – отметил глава государства на своей странице в социальной сети.