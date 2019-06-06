Додон обсудил с Грефом вопросы торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в Молдову

Додон обсудил с Грефом вопросы торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в Молдову

В завершение рабочего визита в Санкт-Петербург президент Молдовы Игорь Додон встретился с председателем правления «Сбербанка», своим другом Германом Грефом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в нашу страну.

– Рассказал господину Грефу о плодотворном участии молдавской делегации в работе Петербургского Международного Экономического форума. Пригласил Германа Грефа принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе, – отметил глава государства на своей странице в социальной сети. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md