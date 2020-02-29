Додон обсудил с администрацией Рышканского района текущие проблемы и перспективы развития (ФОТО)

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Вместе с председателем Рышканского района Василе Секриеру и депутатом Парламента по Рышканскому одномандатному округу Владимиром Мыздренко Игорь Додон провёл встречу с сотрудниками районной администрации и местных служб, депутатами райсовета и членами местной фракции Партии социалистов.

Обсудили текущие вопросы социально-экономического развития региона, рассмотрели планы реализации наиболее важных инфраструктурных и социальных проектов, включая освещение и водоснабжение населённых пунктов, – отметил глава государства в соцсети.

Президент отметил, что администрация Рышканского района планирует до конца текущего года выделить 80 млн леев на ремонт дорог. Каждое село района получит на эти цели более одного миллиона леев.

Призвал всех ответственных лиц объединить усилия для выполнения поставленных задач, вне зависимости от политических убеждений, поскольку повышение уровня развития города и района – важнейшая общая цель, – подытожил Додон.