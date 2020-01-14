Додон обсудил ряд важных вопросов с председателем правления АО “Молдовагаз” (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства обсудил с Вадимом Чебаном итоги деятельности предприятия в прошлом году, включая недавнее подписание контракта с ПАО “Газпром” и соглашений о взаимном подключении с украинским оператором. Стороны рассмотрели также планы на 2020 год, среди которых подготовка альтернативного маршрута для газового реверса по трансбалканскому коридору.

Говоря о планах на текущий год, Вадим Чебан указал в качестве приоритетной задачи начало реорганизации предприятий системы. Также будут предприняты меры по обеспечению независимости газотранспортных операторов в соответствии с положениями Закона о природном газе. Произойдут изменения и в рамках самого АО “Молдовагаз” с целью оптимизации и повышения эффективности деятельности предприятия.

Невзирая на всяческие препятствия, связанные с проблемой транзита газа по территории Украины, а также разного рода спекуляции о том, будто Молдова в нынешнем году останется без газа, были предприняты все меры для минимизации рисков, для того чтобы наша страна была в будущем обеспечена природным газом. В то же время подчеркнул важность избегания повышения тарифов для конечных потребителей и, если есть возможность, изыскания средств для их уменьшения, – написал президент на своей странице в соцсети.