Додон обсудил ряд важных тем с послом России в Молдове

Глава государства встретился сегодня с Фаритом Мухаметшиным.

В рамках беседы стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита в Республику Молдова, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина. Состоялся также обмен мнениями по поводу ситуации на приднестровском направлении, в частности, ход подготовки к предстоящей встрече Игоря Додона с главой Приднестровья, Вадимом Красносельским, запланированной на 25 апреля.

– Уделили внимание визиту в Молдову председателя Сбербанка России Германа Грефа, намеченному на 24 апреля, а также моему рабочему визиту в Санкт Петербург, который запланирован на конец апреля текущего года. В ходе встречи обменялись также мнениями о широком круге мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, – отметил также на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы Игорь Додон.