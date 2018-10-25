Додон обсудил результаты визита Эрдогана с послом Турции

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Послом Турецкой Республики Гюролом Сёкменсюером. В ходе беседы стороны обсудили результаты визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Республику Молдова и планируемые дальнейшие шаги.

В частности, Игорь Додон поблагодарил турецкую сторону за помощь, оказанную в организации визита на высшем уровне, и подчеркнул необходимость приложения усилий для реализации достигнутых договоренностей и соглашений, подписанных с целью обеспечения стратегического партнерства между нашими странами. Также стороны говорили о важности осуществления совместных проектов в экономической и социальной сфере. Речь о приходе некоторых турецких банков на банковский рынок нашей страны, а также о различных проектах в Кишиневе и Комрате.

– Кроме того, обсудили договоренности, к которым пришли первые леди обеих стран в вопросе оказания помощи Отделению детской онкологической гематологии при Онкологическом институте РМ с целью повышения качества лечения детей, у которых диагностированы онкологические заболевания. В этом деле Эмине Эрдоган и Галина Додон уже обменялись письмами, – сообщил президент.

По его словам, во встрече принимало участие и руководство правительственного агентства TIKA, которое заверило, что в настоящее время в здании администрации Президента Республики проводятся последние наладочные работы, чтобы к началу декабря коллектив администрации главы государства уже мог переехать в реконструированное здание.

– В другом контексте я подтвердил, что отправлюсь 29 октября, в День основания Турецкой Республики, в Стамбул по приглашению Президента Турции для участия в церемонии открытия третьего аэропорта Стамбула, который станет крупнейшим аэропортом мира, – подытожил Игорь Додон.