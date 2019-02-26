Додон обсудил прошедшие выборы и распределение российских КАМАЗов с послом РФ в Молдове (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел во вторник рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Олегом Васнецовым.

В ходе беседы стороны рассмотрели текущее состояние дел во внутренней и внешней политике страны, а также результаты парламентских выборов в Республике Молдова. Глава государства сообщил российскому дипломату, что он ожидает решения Конституционного суда по утверждению итогов голосования, с тем чтобы можно было предпринять дальнейшие шаги, согласно законодательству.

– Кроме того, в соответствии с прежними договоренностями, на следующей неделе мы начнем процесс распределения переданных нам Российской Федерацией 12 автомобилей КАМАЗ администрациям городов и районов Молдовы, – отметил Додон на своей странице в соцсети.