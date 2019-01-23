Додон обсудил предстоящий визит в РФ с послом России в Молдове

Глава государства провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым.

В рамках беседы стороны обменялись мнениями о ситуации во внутренней и внешней политике, а также о двусторонних отношениях. Игорь Додон проинформировал российского дипломата о том, что он не будет участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты, а сконцентрирует своё внимание на внутренней и внешнеполитической деятельности страны.

Президент отметил и некоторые новые обстоятельства текущей избирательной кампании: выборы проходят по смешанной системе голосования; выделено два депутатских мандата для представителей Приднестровского региона; увеличилось число избирательных участков для голосования граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. При этом глава государства обратил внимание посла на дискриминационное решение правительства по открытию избирательных участков за рубежом.