Додон обсудил предстоящий Молдо-российский экономический форум с российским послом

Президент провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили организационные вопросы, связанные с проведением в Кишиневе Молдо-российского экономического форума 20-22 сентября. Как отметил на своей странице в соцсети глава государства, ожидается участие в мероприятии более 500 представителей крупного бизнеса.

– В ходе беседы с российским послом была отмечена масштабность ожидаемого мероприятия и его важность для развития торгово-экономических отношений между нашими странами, – подчеркнул он.

Напомним, что с российской стороны форум проводится при активной поддержке общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей.