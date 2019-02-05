Додон обсудил предстоящие выборы с послом Франции (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Франции в Республике Молдова Паскалем Лё Дёнффом. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и отметили их положительную динамику в различных областях.

Особое внимание глава государства и руководитель дипломатической миссии уделили приближающимся парламентским выборам, результат которых будет играть очень важную роль в определении дальнейшего развития нашей страны.

– Отметил, что первостепенным вопросом является внутренняя и международная легитимность будущего парламента, поэтому необходимо приложить усилия для проведения транспарентных выборов и недопущения деструктивных сценариев по их итогам. Сообщил господину послу, что мой отказ от участия в предвыборной гонке объясняется стремлением сконцентрироваться на решении насущных проблем страны и выполнении основных внешнеполитических задач для дальнейшего выстраивания сбалансированных отношений с международными партнерами, – подчеркнул президент по итогам проведенной беседы.