Додон обсудил предстоящие выборы башкана Гагаузии с Влах (ВИДЕО, ФОТО)

Додон обсудил предстоящие выборы башкана Гагаузии с Влах (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Стороны обменялись мнениями по социально-политической ситуации в регионе и стране в целом. Говорили они также о кампании по выборам башкана автономии, которые намечены на 30 июня. 

– Отметил, что, хотя дата проведения выборов была изменена, электоральный процесс в Гагаузии должен проходить транспарентно, легитимно и в соответствии с международными стандартами, – подчеркнул он на своей странице в соцсети. 

Стоит отметить, что ранее глава государства не раз выражал уверенность в том, что Ирина Влах одержит уверенную победу на выборах с первого тура. Это подтверждают и опросы: согласно им, за Влах намерены голосовать 72% жителей автономии.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md