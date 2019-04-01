Додон обсудил предстоящие выборы башкана Гагаузии с Влах (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Стороны обменялись мнениями по социально-политической ситуации в регионе и стране в целом. Говорили они также о кампании по выборам башкана автономии, которые намечены на 30 июня.

– Отметил, что, хотя дата проведения выборов была изменена, электоральный процесс в Гагаузии должен проходить транспарентно, легитимно и в соответствии с международными стандартами, – подчеркнул он на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что ранее глава государства не раз выражал уверенность в том, что Ирина Влах одержит уверенную победу на выборах с первого тура. Это подтверждают и опросы: согласно им, за Влах намерены голосовать 72% жителей автономии.