Додон обсудил повестку двусторонних отношений Молдова – ЕС с руководителем Главного управления политики добрососедства в рамках Еврокомиссии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с находящимся с визитом в Республике Молдова Кристианом Даниелссоном, руководителем Главного управления политики добрососедства и переговоров по расширению в рамках Европейской комиссии. Стороны обсудили повестку двусторонних отношений между Молдовой и ЕС.

– Поблагодарил европейских партнеров за повышенное внимание и постоянную поддержку нашей страны. Отметил важность встреч с европейскими официальными лицами в начале сентября в Брюсселе, где обсуждались различные вопросы, представляющие взаимный интерес. Сообщил делегату ЕС о подписании 16 сентября Политического соглашения о совместных задачах парламентских фракций ПСРМ и блока ACUM, а также Правительства, Администрации Президента и Парламента. Исходя из целей, изложенных в этом документе, Республика Молдова обязуется продолжать необходимые реформы и внедрение Соглашения об ассоциации, которое остается приоритетом для руководства страны, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Кроме того, Игорь Додон подчеркнул, что реформа юстиции, борьба с коррупцией и укрепление демократических институтов остаются приоритетными национальными задачами, направленными на повышение качества жизни наших граждан и придание импульса развитию национальной экономики.

