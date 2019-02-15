Додон обсудил двусторонние отношения с президентом Сербии (ВИДЕО, ФОТО)

Додон обсудил двусторонние отношения с президентом Сербии (ВИДЕО, ФОТО)

«На полях» Международной конференции по безопасности в Мюнхене Игорь Додон провел встречу с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

В ходе беседы стороны выступили за полноценную реализацию потенциала экономического сотрудничества между нашими странами и увеличение товарообмена, в том числе через поощрение кооперации между Торгово-промышленными палатами Молдовы и Сербии. Игорь Додон призвал своего сербского коллегу к укреплению сотрудничества на уровне региональных и международных организаций, поскольку это будет способствовать укреплению стабильности и безопасности как в регионе, так и в Европе в целом.

– Высказали единую позицию о проведении политики «совместимости» по отношению к Молдове и Сербии со стороны международных партнёров как с Востока, так и с Запада. В этом контексте ознакомил президента Сербии с теми национальными приоритетами, которые в качестве Президента Молдовы я продвигаю в рамках проведения сбалансированной внешней политики на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета Республики Молдова, – отметил Додон в соцсети. 

В завершение встречи главы государств обменялись приглашениями по взаимным визитам.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md