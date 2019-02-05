Додон обсудил достигнутые договоренности с Путиным с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым. Стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений и реализации договоренностей, достигнутых ранее с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

– Поблагодарил российскую сторону за поддержку в разрешении проблемы экспорта молдавских товаров на рынок РФ транзитом через территорию Украины. Выразил удовлетворение тем, что десятки экономических агентов уже доставили свою продукцию на российский рынок транзитом через территорию Украины, без уплаты таможенных пошлин. Это будет способствовать увеличению торгового оборота между Молдовой и Россией уже в скором времени, – поведал глава государства на своей странице в соцсети.

Кроме того, президент и глава дипломатической миссии говорили о технической помощи, предоставленной Российской Федерацией нашей стране. Они договорились о том, что в последующие дни представитель администрации президента отправится в Россию для обеспечения доставки в ближайшее время грузовых автомобилей “КамАЗ” на территорию Молдовы.