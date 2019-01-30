Додон обсудил цену на газ для Молдовы с главой “Газпрома” (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства провел встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны обсудили вопрос поставок природного газа в Молдову и формирования ценовой политики для улучшения положения молдавского потребителя.

– Встреча прошла в конструктивной и доброжелательной атмосфере. Поблагодарил Алексея Миллера за понимание и уважительное отношение к Молдове и молдавскому народу. Условились продолжить обсуждение проектов по взаимовыгодному сотрудничеству, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Напомним, президент совершает двухдневный рабочий визит в Российскую Федерацию. Сегодня днем он встретится со своим коллегой Владимиром Путиным.