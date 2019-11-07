Додон обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений с послом России в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы стратегических отношений между нашими странами, с удовлетворением констатировали их восходящий характер, особенно в торгово-экономической сфере.

– При этом мы согласились с необходимостью дальнейшего укрепления наших отношений на благо народов обоих государств. В контексте внутриполитической ситуации в Республике Молдова подтвердил приверженность Администрации Президента сохранению действующего парламентского большинства и Правительства РМ. Вместе с тем подчеркнул, что лидеры политических формирований должны руководствоваться исключительно государственными интересами и воздерживаться от односторонних действий, идущих вразрез с имеющимися договоренностями и выходящими за рамки правового поля, – отметил глава государства по итогам проведенной беседы.