Додон обсудил актуальные проблемы и их решения с молдавскими мигрантами (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с представителями молдавской диаспоры из ряда стран мира. В беседе приняли участие более 30 делегатов наших общин из России, Украины, Италии, Великобритании, Ливана, США и Канады.

В начале встречи глава государства кратко представил свое видение ситуации в Республике Молдова, выделив, в частности, четыре основные проблемы: массовый отъезд наших граждан за рубеж, искусственное разделение общества по геополитическому признаку, проблемы национальной идентичности и приднестровский вопрос. Подытоживая вступительную часть, он подчеркнул, что сейчас есть «окно возможностей» для успешного взаимодействия России и Запада, и такой площадкой может стать Республика Молдова.

– В целом разговор с представителями диаспоры получился откровенным, конструктивным и в то же время эмоциональным, ведь всех наших сограждан за рубежом, невзирая на их политические взгляды, по-прежнему беспокоит нынешнее состояние и перспективы развития Республики Молдова. Делегаты задали много вопросов самого разного характера и получили максимально детальные ответы, – отметил президент по итогам мероприятия.

Игорь Додон сообщил, что продолжит встречи с гражданами Молдовы в рамках каждого зарубежного визита, в том числе в западные страны.