Додон обсудил актуальные проблемы финансово-экономической политики в Молдове с представителями МВФ

Додон обсудил актуальные проблемы финансово-экономической политики в Молдове с представителями МВФ

Президент страны Игорь Додон провел встречу с главой Миссии МВФ, ответственной за Молдову, Рубеном Атояном и постоянным представителем Международного валютного фонда в нашей стране Владимиром Тулиным.

Стороны обсудили актуальные проблемы финансово-экономической политики в Республике Молдова, в том числе различные риски и вызовы, а также вопросы внутренней политики и ситуации в регионе.

– Отметили необходимость продолжения диалога между руководством Республики Молдова и Международного валютного фонда в контексте поддержания взаимовыгодных партнерских отношений с зарубежными странами и международными организациями, – подчеркнул на своей странице в соцсети президент после проведенной встречи. 

 

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