Додон обсудил актуальные проблемы финансово-экономической политики в Молдове с представителями МВФ

Президент страны Игорь Додон провел встречу с главой Миссии МВФ, ответственной за Молдову, Рубеном Атояном и постоянным представителем Международного валютного фонда в нашей стране Владимиром Тулиным.



Стороны обсудили актуальные проблемы финансово-экономической политики в Республике Молдова, в том числе различные риски и вызовы, а также вопросы внутренней политики и ситуации в регионе.