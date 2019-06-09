Додон обратился к гражданам: Мы не отступим и очень рассчитываем на поддержку каждого!

В конце дня президент обратился ко всем жителям Молдовы с посланием на своей странице в соцсети.

Публикуем его текст без сокращений.

Дорогие сограждане!

Сегодня исторический день. Трудный, полный вызовов, но важный.

Вместе с 61 депутатом мы сделали первый шаг. Но у нас еще много работы.

Мы обязаны достичь успеха, и я твёрдо убеждён, что мы его достигнем. Но для этого надо, чтобы каждый из нас проявил такое же мужество, как и те, кто сегодня был в Парламенте Республики Молдова.

Мы с коллегами из ПСРМ не отступим перед лицом вызовов, которые нас ожидают. Вне всякого сомнения, у представителей ACUM такая же позиция.

Мы очень рассчитываем на поддержку каждого из вас!

И да – позаботьтесь о своих близких. Они придают нам сил и, без сомнения, сегодня переживали больше всего.