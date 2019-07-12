Додон обозначил три приоритета в вопросе приднестровского урегулирования на ближайшее время (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня встретился с представителями посредников и наблюдателей формата «5+2»: России, Украины, ОБСЕ, США и ЕС. В рамках дискуссии её участники обсудили нынешнюю ситуацию в приднестровском урегулировании, а также меры по укреплению доверия между двумя берегами Днестра и предпосылки возможного возобновления политических переговоров по урегулированию приднестровской проблемы в 2020 году.

Высокопоставленные представители участников формата «5+2» поддержали общие усилия руководства Республики Молдова, направленные на продвижение процесса урегулирования, в том числе путём дальнейшей реализации мер по укреплению доверия, изложенных в рамках подписанного в 2016 году Берлинского протокола и получивших своё соответствующее развитие, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

В ходе встречи подчеркнул 3 основных приоритета в вопросах урегулирования на предстоящий период: 1. Права человека и демократизация Приднестровья, обеспечение свободного передвижения людей, грузов и услуг по всей территории Республики Молдова. 2. Восстановление единого торгово-экономического пространства Республики Молдова. 3. Создание предпосылок по возобновлению в 2020 году переговоров по политическому урегулированию приднестровской проблемы. Выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате «5+2» в ближайшее время, – поведал глава государства.

В завершение он поблагодарил участников встречи за поддержку, оказываемую Республике Молдова в процессе урегулирования приднестровского вопроса.