Додон обозначил первоочередные задачи нового правительства

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Обеспечить социальную и экономическую стабильность, – первая и главная задача нового правительства в Молдове. Об этом в интервью “Российской газете ” заявил президент страны Игорь Додон. Глава государства отметил, что также необходимо разобраться с силовым блоком, чтобы там не было людей из прошлой власти, которые станут бойкотировать решения новых властей.

– Обязательно надо возобновить двусторонние отношения с нашими партнерами, в первую очередь, с Россией. Надо добиться от Евросоюза возвращения тех программ, с которыми мы работали и которые были остановлены еще в середине 2018 года. Да, у нас есть свободная торговля и безвизовый режим с Европой, но нужно дружить со всеми. Я категорически не приемлю политики последних двух лет, когда Кишинев дружил с Западом против России. Москва – наш стратегический партнер, и надо возвращаться к нормальному, взвешенному диалогу. Все эти шаги должны обеспечить нормальное будущее для нашей страны, – считает он.

Вместе с тем, президент отметил, что то, что происходило на прошлой неделе в Молдове, безусловно, было кризисом.

– Но теперь можно сказать, что на сегодня этот сложный этап мы прошли. Парламент принимает законы совместно с президентом и правительством, так что можно сказать, что политический кризис мы преодолели, – добавил он.