Додон: Обязательства перед аграриями будут выполнены. Отечественным производителям – всесторонняя поддержка! (ФОТО, ВИДЕО)

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В завершение поездки в город Костешть Рышканского района вчера Игорь Додон посетил контрольно-пропускной пункт на границе с Румынией. Глава государства приветствовал персонал КПП, удостоверился в его нормальном функционировании и пожелал сотрудникам легкой службы.

Далее он направился в местное лестное хозяйство, где обсудил с администрацией проблему незаконной вырубки деревьев. Игорь Додон выступил с призывом беречь и без того поредевшие леса Молдовы, жестко пресекать и наказывать попытки нелегальной вырубки, а также строго контролировать процессы санитарной очистки лесов, чтобы избежать злоупотреблений.

Рабочая повестка президента в Рышканском районе закончилась посещением сельскохозяйственного предприятия ООО «Стынкэуць» в селе Шаптебань. Фирма существует с 1997 года, занимается выращиванием зерновых, овощей и масличных культур на площади 2500 гектаров. ООО «Стынкэуць» является одним из ведущих экономических агентов Рышканского района.

– Побеседовал с работниками предприятия о проблемах, с которыми они сталкиваются. Отметил, что в качестве Президента страны уделяю особое внимание этой важной отрасли национальной экономики. При этом дал заверения в том, что всё руководство страны будет и далее прилагать усилия для выполнения обязательств перед аграриями и всесторонней поддержки отечественных производителей, – отметил он на своей странице в соцсети.