Додон: Обеспечение независимости правосудия является основой создания и укрепления правового государства, и любое политическое вмешательство недопустимо!

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Имея конституционные полномочия по назначению судей, президент Молдовы Игорь Додон внимательно следит за явлениями и процессами, происходящими в судебной системе. В последние дни глава государства наблюдает напряженность в процессе взаимодействия между Высшим советом магистратуры и частью судей. Эти разногласия в конечном итоге стали предметом разбирательства Апелляционного суда Кишинева.

В связи с этим Игорь Додон напомнил, что правящая коалиция полностью взяла на себя реформирование судебной системы. Эта жизненно важная реформа поддерживается и Президентом Республики Молдова. Тем не менее, реформируемой судебной системе будет гарантирована полная независимость, и все процессы оценки должны оставаться вне влияния политики, с привлечением ряда независимых и известных экспертов.

Субъект самоуправления является исключительно внутренним субъектом судебной системы, и политика никоим образом не должна вмешиваться в процесс самоуправления и организации правосудия. Соответствующей системе нельзя навязать орган самоуправления, кроме как назначенного самим корпусом магистратов в соответствии с конституционными положениями, – отметил Додон.

В то же время глава государства подчеркивает: события, происходящие в сфере правосудия, должны преследовать не цель саботажа процесса реформ, а приближение к демократическим стандартам и соответствовать ожиданиям людей и должны осуществляться в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов.

Таким образом, я призываю все стороны, ответственные за начатую реформу, принять принцип, согласно которому закон верховенствует во всех ситуациях. Я подтверждаю позицию Президента Республики Молдова – обеспечение независимости правосудия является основой создания и укрепления правового государства, и любое политическое вмешательство недопустимо, – подытожил он.