Додон: Объем экспорта клубники в Россию и Беларусь увеличился в 6-7 раз

Сегодня вместе сo знаменитым российским певцом Филиппом Киркоровым глава государства собрал клубнику и открыл V Фестиваль клубники и меда, который проводится родном селе президента Садова под его эгидой.

Игорь Додон приветствовал тысячи людей, прибывших в Садова для участия в мероприятии. Он отметил, что готов поддерживать и поощрять проведение таких праздников, представляющих собой хороший повод для продвижения отечественных товаров и производителей.

– В одном только селе Садова действуют около 20 производителей клубники, чьи плантации занимают десятки гектаров земли. Рад, что в течение первых 5 месяцев текущего года, совместными усилиями добились того, что объем экспорта клубники в Российскую Федерацию и Беларусь увеличился в 6-7 раз, – подчеркнул президент.

Глава государства посетил стенды, на которых отечественные производители представили самые ароматные и вкусные сорта клубники. Вместе с гостями фестиваля дегустировали различные клубничные ликеры, варенья и сорта пчелиного меда.

Отметим, что в течение всего фестиваля на сцене выступали различные молдавские исполнители, песенные и танцевальные коллективы, а совсем скоро для гостей праздника споет Филипп Киркоров. Кульминацией события станет грандиозный фейерверк.