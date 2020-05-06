Додон об участии в выборах: Народ скажет “да” — президент пойдет

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Президентские выборы в Молдове запланированы на период с 23 октября по 23 ноября. Официального решения по поводу своего участия в них глава государства еще не принял. В интервью ТАСС Игорь Додон отметил, что намерен ориентироваться на мнение граждан.

– Народ скажет “да” — президент пойдет. Это как народ скажет. У нас еще есть время. Сейчас у нас задача — справиться с пандемией. Разобраться с экономическим кризисом, который все больше и больше поднимается. И уже ближе к выборам будем определяться, – сказал он.

Прошедшие три с половиной года мандата Игорь Додон назвал очень непростыми, отметив главными достижениями избавление от олигархического режима и проведение взвешенной внешней политики.

– Есть много достижений внутри страны, я не буду их перечислять. Еще не избирательная кампания, мы еще не решили. Но то, чего бы я хотел, чтобы у нас было побольше, — это, во-первых, консолидация молдавского общества, потому что у нас еще есть разделение. А второе, и может быть, даже первоочередное, — это, конечно, больше результатов по приднестровскому урегулированию. Я считаю, что Молдова будет в целом более сильным государством, если мы решим эту проблему. Если мы объединимся. Я считаю, что ради этого стоит еще раз участвовать в президентских выборах и выиграть — для того, чтобы двигаться в этом направлении. У нас постоянный диалог с партнерами с левого берега. Я понимаю и уважаю их позицию. Понимаю, что было непросто в начале 90-х. Но чем быстрее мы вместе признаем, что мы в одной лодке и один без другого никуда не выплывет, тем лучше, – заявил президент.

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