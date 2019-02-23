Додон об отзыве Негуцы: Провокация для срыва массового голосования молдаван в России (ВИДЕО)

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Скандал с отзывом посла Республики Молдова в Российской Федерации Андрея Негуцы был устроен для того, чтобы руководителя дипломатической миссии не было в Москве в день выборов. Об этом в рамках передачи “Механизм действия” на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент страны Игорь Додон. Более того, по информации главы государства, оставшиеся сотрудники посольства завтра будут создавать препятствия для голосования наших сограждан.

– Они будут очень медленно работать, чтобы как можно большее количество граждан не успели принять участие в голосовании. Я считаю, что это очередная провокация, устроенная МИДом и ДПМ, чтобы посол Негуца, который является отличным дипломатом, не был в Москве. Таким образом они хотят попытаться сорвать массовое голосование наших граждан в РФ, – сказал он.

Президент отметил, что, несмотря на то, что в Москве откроют всего два участка, на которые, очевидно, придут несколько десятков тысяч человек, сотрудники посольства до сих пор не обратились в правоохранительные органы для обеспечения порядка во время голосования. Игорь Додон уверен: специально создается ситуация хаоса, чтобы люди были недовольны, не проголосовали и ушли.

– Это провокация, устроенная специально, чтобы подорвать возможность участия наших граждан в голосовании в России. Это спланированная акция, – не сомневается глава государства.

Президент отметил, что через свои возможности обеспечит общественный порядок на этих участках и призвал наших соотечественников в России не бояться и приходить голосовать.

– А наши МИД и правительство делают наоборот. Они не только открыли меньше участков, но и отозвали посла на консультации для того, чтобы устроить там хаос, и дали поручения тем “шурикам”, которые остались ответственными в посольстве, чтобы они бойкотировали процесс голосования, – подытожил он.