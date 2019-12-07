Додон об освобождении Филата: Тот, кто нарушил закон, должен сидеть в тюрьме. Это касается всех

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Есть много доказательств вмешательства бывшего правительства, Майи Санду и лично экс-министра юстиции Олеси Стамате в процесс освобождения экс-премьера Влада Филата. Об этом в рамках видеоплатформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Я не могу сообщить подробности, но мы уже знаем, что это стало возможным при участии некоторых государственных ведомств. По нашей информации, вся эта процедура готовилась последние 4-5 месяцев. Филат должен был сидеть еще несколько лет, но для того, чтоб уменьшить этот срок, было несколько решений судов в течение последних месяцев. Во время правительства Майи Санду, когда министром была Стамате, было два решения суда, которые снизили срок на 709 дней, то есть, на два года. Эти решения никто не оспорил – бывшее правительство, Минюст оставили их в силе, что сделало возможным досрочное освобождение Филата, – сказал он.

Кроме того, отметил он, была создана специальная комиссия, которая 8 ноября единогласно приняла решение, что нужно освободить Влада Филата, а 12 ноября, в день падения правительства Санду, в суд был направлен официальный запрос на этот счет.

– Мы даже не знали об этом. Нас всех поставили перед фактом. Со всем этим нужно разбираться, и нужно наказывать, потому что по той же цепочке, что у Филата, на свободу могут выйти сотни уголовников – которые убивали людей, воры в законе, они готовятся сейчас выйти на свободу по этому же сценарию. Я вам обещаю, что мы это просто так не оставим. Те, кто нарушили закон, должны сидеть в тюрьме. Вор должен сидеть в тюрьме. Это касается всех, – подытожил он.