Додон об освобождении Филата: Сюрприз, за которым может стоять бывшее правительство

Додон об освобождении Филата: Сюрприз, за которым может стоять бывшее правительство

Условно-досрочное освобождение Влада Филата стало сюрпризом для Игоря Додона. Глава государства полагает, что за этим может стоять экс-правительство.

Об этом он заявил порталу Unimedia.

⁃ Это решение стало для меня сюрпризом. Возможно, это можно объяснить некоторыми действиями бывшего правительства. Я запросил информацию у Министерства юстиции. Завтра после заседания Высшего совета безопасности предоставлю детали, – заявил он.

Напомним, бывший лидер ЛДПМ Влад Филат был освобожден сегодня из тюрьмы. Решение вынес суд сектора Чеканы. Филат отбыл две трети срока и попал под условно-досрочное освобождение.

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