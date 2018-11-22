Додон об экспорте в Россию: В ближайшие дни наши экономические агенты почувствуют, что ситуация улучшилась (ВИДЕО)

Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации президент страны Игорь Додон выступил на заседании Молдо-российского экономического совета.

Глава государства отметил, что за последние годы было сделано несколько очень важных шагов для того, чтобы деловые круги РМ и России стали ближе. Он напомнил, что Российская Федерация является иностранным инвестором №1 в Молдове, и, несмотря на пребывание у власти так называемых проевропейских сил, за 9 лет инвестиции в нашу страну выросли только со стороны РФ.

Додон подчеркнул, что за последние годы в отношениях между Молдовой и Россией виден существенный рост торговли, и он очень важен, но “нам нужен прорыв”. Он отметил, что в данном смысле важны усилия как бизнесменов, так и руководства обеих стран, и напомнил, что в конце октября – начале ноября у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой была достигнута договоренность “совершить толчок для поддержки положительной динамики взаимоотношений”.

– С 1 января 2019 года будут сняты таможенные пошлины для 5 товарных позиций: это вся плодоовощная продукция, вся консервная продукция и виноделие. В ближайшие недели будет соответствующее постановление Правительства РФ по этому поводу, – сказал он.

Второй важный вопрос, по его словам, касается некоторых нетарифных барьеров. Игорь Додон обсуждал его вчера со спецпредставителем Президента РФ по Молдове Дмитрием Козаком и сопредседателем молдо-российский межправкомиссии, министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым.

– Я думаю, что в ближайшие дни наши экономические агенты и их партнеры из России почувствуют, что ситуация изменилась в лучшую сторону, и этих нетарифных барьеров не должно быть, – отметил Додон.

Еще один момент касается транзита молдавской продукции через территорию РФ в другие страны. Кроме того, президент отметил, что в настоящее время в России существует только один пункт для растаможивания молдавских товаров, что является проблематичным в плане логистики и затрат в случае поставок в другие регионы России, за исключением Москвы.

– Мы изучаем возможности, чтобы было несколько таких точек, – сказал он.

Глава государства также выразил надежду на то, что в решении многих существующих вопросов поможет обретенный в мае этого года Молдовой статус наблюдателя при ЕАЭС. В заключение выступления Игорь Додон заверил молдавских и российских бизнесменов в своей широкой поддержке.

– Я уверен, что мы сможем решить все проблемы и двигаться вместе, – подытожил он.