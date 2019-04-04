Додон об итогах 7 апреля: Граждане должны понять – не все то золото, что блестит

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В отношении событий 7 апреля 2009 года было создано несколько следственных комиссий, однако они так и не установили, что же произошло тогда на самом деле. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в интервью порталу “Трибуна”, отметив, что рано или поздно правда все равно выйдет наружу.

– Я считаю, что это была попытка государственного переворота. Я видел эти события своими глазами. Молодежь вышла на улицу, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Прошло 10 лет. Ничего не изменилось. У власти те же люди, которые пришли после событий 7 апреля. Некоторые из них в тюрьме, другие ушли из политики, третьи снова пытаются войти в политику или власть с теми же лозунгами, но мы должны спросить себя: «Что изменилось?». Это одни и те же люди, одни и те же лозунги. Возможно, пришло время дать возможность управлять страной другим силам. В течение этих 10 лет более половины граждан голосуют за левые политические силы, но с 2009 года власть в руках других. Это были 10 лет экономической, социальной, политической катастрофы. Именно в это время появились эти гнусные схемы, перебежчики и др. Раньше такого не было. Может быть, стоит отдать власть левым силам. У них больше возможностей изменить ситуацию к лучшему. Расследование нужно провести. Рано или поздно мы должны узнать, что же произошло 10 лет назад, – отметил Додон.

Президент уверен, что граждане должны понять одну вещь: “Не все то золото, что блестит”.

– Те, кто кричал у президентуры “Долой!” и “Голосуйте за нас!”, что в итоге сделали? Я думаю, что это и есть основной урок, – добавил он.

Отметим, что в этом году исполняется ровно 10 лет с событий 7 апреля 2019 года.