Додон об итогах 27 лет независимости Молдовы: ошибки и успехи и главные задачи на ближайшие годы

В преддверии Дня независимости глава государства дал интервью порталу «Трибуна», в котором озвучил свою оценку развитию нашей страны как самостоятельного государства.

– За эти 27 лет мы доказали, что в состоянии выжить как государство, но еще не определились с национальной идеей, которая вела бы нас вперед, и которая объединяла бы весь политический класс. Мы государство, которое не осознало пока своей былой государственности, и поэтому не можем использовать свой потенциал, и не верим в собственную судьбу. Осознать нашу государственность – вот наш политический и общественный долг и задача на ближайшие годы, – отметил он.

По словам президента, за прошедшие 27 лет независимости в Молдове были совершены три самые большие и очевидные ошибки, которые лежат на поверхности.

– Первой является гражданская война на Днестре, которая привела к человеческим жертвам, ненависти и сепаратизму. Второй большой ошибкой был совершенно безответственный отказ от богатого экономического наследия МССР. Первая некомпетентная и ультранационалистская власть допустила уничтожение заводов, фабрик, колхозов, домов культуры, животноводческих комплексов, садов. Были уничтожены сельское хозяйство, инфраструктура на селе, производственный и экспортный потенциал страны. Страна до сих пор не может прийти в себя после этого кризиса. Третьей большой ошибкой является отказ власти и так называемой элиты от нашей молдавской идентичности. Они заменили ее на румынскую и создали путаницу в умах молодежи, а в результате очень многие граждане Республики Молдова лишились национального сознания, патриотизма и любви к Родине. У политиков нет идеи, которой руководствовалась бы любая власть, – перечислил глава государства.

Впрочем, по его словам, есть и успехи. В частности, это то, что «мы устояли перед пением унионистских сирен, не отдали страну в руки иностранцам, не дали себя аннексировать, сохранили нейтралитет и государственность, не отказались от православия».

– Нам удалось сохранить хорошие отношения с соседями и нашими зарубежными партнерами. Мы восстановили некоторые более давние отношения и создали новые. Мы зарекомендовали себя как независимое и суверенное государство в международных отношениях. После конфликтов с приднестровцами и гагаузами, нам все-таки удалось восстановить межнациональный мир и создать комфортные условия сосуществования всех национальностей в Республике Молдова. Для страны, которая прошла через войну, экономические кризисы и отток населения, думаю, что мы еще неплохо справились. Мы прошли через очень трудные времена, но я надеюсь, что наши самые важные достижения еще впереди, – заявил он.

Президент уверен: государственность и молдавская идентичность, нейтралитет и территориальная целостность, защита православных ценностей, института семьи, демографическая безопасность страны должны оставаться неизменными независимо от того, кто находится у власти. Вместе с тем планам сторонников ликвидации Молдовы не суждено сбыться, считает он.

– Унионизм проходит, Родина остается. Все те, что «прогнозируют» исчезновение Молдовы, не получат возможности его увидеть. Это пустые иллюзии. Лучше бы они внесли свой вклад в благополучие страны и народа, – сказал он.

Рассказал президент и о том, каким он видит будущее Молдовы.

– Если мы будем извлекать уроки из своих ошибок, будущее будет намного лучше настоящего. В состоянии ли мы, как народ, учиться на своих ошибках? Вот в чем вопрос, – подытожил он.