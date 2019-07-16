Додон об инициативе пригласить Саакашвили для реформирования молдавской юстиции: Пока я президент, на ключевые должности будут продвигаться только граждане РМ

Додон об инициативе пригласить Саакашвили для реформирования молдавской юстиции: Пока я президент, на ключевые должности будут продвигаться только граждане РМ

В интервью агентству ТАСС президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал тот факт, что ранее Майя Санду заявила, что хочет пригласить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экспертов из этой страны, чтобы они помогли реформировать молдавскую юстицию. Кроме того, глава кабмина  предлагала назначить иностранца генеральным прокурором.

– Так Саакашвили на это уже ответил на одном из украинских телеканалов, что он не из тех, кто “выезжает по вызову” (смеется). А если серьезно, то, пока я президент, а поддерживающая меня Партия социалистов входит в правящую коалицию, на ключевые должности в руководстве страны будут продвигаться только молдавские граждане. В противном случае мы превратимся в государство с внешним управлением. Как показывает опыт некоторых стран, ничего хорошего в этом нет. Уверен, большинство молдавских граждан согласятся со мной, – сказал он. 

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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