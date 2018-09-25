Додон о заявлении Канду: Так говорили и унионисты, когда 7 апреля 2009 года поджигали здания президентуры и парламента (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон жестко ответил спикеру парламента Андриану Канду, который после церемонии присяги министров заявил, что, быть может, Молдове и вовсе не нужен президент.

– Я считаю, что на протяжении последних полутора лет господин Канду, который несколько раз был временно исполняющим обязанности президента, понял свою политическую пользу. Хочу ответить его же словами, который он сказал в другом контексте – что подобное не произошло бы в европейской стране. Мое послание следующее – только в Республике Молдова возможно, чтобы партия, которая набрала на выборах 17%, контролировала парламентское большинство, только в Республике Молдова председатель парламента, который был избран неясной коалицией из нескольких депутатов, может брать на себя обязанности президента, за которого проголосовали более 800 тысяч граждан. Действительно, господин Канду, в европейской стране, которой вы хотите стать, в западной стране, такого бы не произошло, – сказал Игорь Додон в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV.

Глава государства назвал заявление спикера странным и отметил, что в данной связи он вспомнил заявления лидеров унионистов, которые 7 апреля 2009 года, поджигая здания президентуры и парламента, говорили, что они не нужны, потому что все это есть в Бухаресте.

– Не знаю, это он имел в виду или нет, но это заявление кажется мне очень странным. Может быть, оно было сделано на эмоциях. Граждане РМ, согласно всем опросам, испытывают в десятки раз большее доверие к президенту, чем председателю парламента. Пусть каждый занимается своим делом. Попытки замещать президента не продолжатся долго. Вскоре будут парламентские выборы, и эти люди будут заменены на гораздо более длительное время, – сказал Додон.