Додон о Воронине: он как минимум 3 раза “слил” будущее Молдовы и свою партию (ВИДЕО)

Додон о Воронине: он как минимум 3 раза “слил” будущее Молдовы и свою партию (ВИДЕО)

По мнению главы государства, бывший президент республики Владимир Воронин много хорошего сделал для Молдовы, но как минимум три раза “слил” будущее страны.

Своим мнением на счёт бывшего президента Игорь Додон поделился в ходе передачи “Пятница с Анатолием Голя” на телеканале RTR Moldova. По его мнению, у Воронина в 2003 году была возможность “разрулить” приднестровский конфликт, однако ему хватило всего 20 минут переговоров с послом США, чтобы полностью изменить курс.

– Я всегда говорил, что Владимир Николаевич – один из лучших президентов, которые были за все  годы независимости Республики Молдова.  Про Воронина я всегда говорил только хорошие вещи, он сделал очень много хорошего для Молдовы в течение периода своего президентства, но как минимум три раз “слил” и партию, и Молдову, и предал своих ближайших соратников. В 2003 году, когда можно было решить приднестровскую проблему, когда встречались десятки раз, обсудили, казалось бы, всё, но хватило 20 минут переговоров с послом США, чтобы его полностью развернуть. Тогда он “слил” будущее Молдовы. У нас сейчас не было бы проблем с Приднестровьем, – считает Игорь Додон.

Второй раз, по мнению президента, Воронин “слил” Молдову в 2009 году, когда в стране случился государственный переворот.

– Мы получили парламентское большинство, у нас было 60 мандатов. Мы с Зинаидой Петровной (Гречаный – прим. авт.) сказали тогда Воронину, что у нас есть ещё 2-3 депутата, которые проголосуют за президентство Гречаный. Но он отмахнулся, сказал “не лезьте, идём на досрочные” и этим “слил” псевдодемократам и евроунионистам  полностью власть в Республике Молдова и страну в целом. Потому что того, что происходит с 2009 года, могло бы и не быть, – поделился Игорь Додон.

А третий раз, по мнению главы республики, Воронин предал свою страну, когда 14 депутатов парламента от ПКРМ, несогласных с политикой проводимой их партией, вышли из её состава и присоединились к фракции ДПМ.

– К сожалению, Владимир Воронин останется в истории современной Молдовы не как лучший президент, а как человек, который сливал на каждом этапе и партию, и страну, исходя из своих собственных интересов, – считает Додон. 

По прогнозам главы государства, Партия коммунистов не попадёт в следующий парламент, и это будет впервые за многие годы.

– Это их внутреннее  дело, но для партии было бы лучше, чтобы Воронин ушёл. Там есть молодые ребята, пусть они возглавят партию. Только после этого, на выборах 2022 года у них будут шансы пройти и мы тогда, возможно, создадим коалицию. Не с Ворониным это невозможно. Поэтому, говорю со всем уважением к Владимиру Николаевичу, но, мне кажется, что он задержался. Иногда, смотря заседание парламента, мне кажется, что он превратился в человека, который рассказывает анекдоты и получает большое удовольствие от того, что некоторые смеются, – заметил Додон.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md