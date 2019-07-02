Додон о влиянии демократов на суды: В офисе ДПМ решали, кому из супругов в результате раздела имущества достанется машина

Додон о влиянии демократов на суды: В офисе ДПМ решали, кому из супругов в результате раздела имущества достанется машина

Молдавские суды были тотально подчинены демократам и принимали решения исключительно по указке центрального офиса ДПМ. Доходило до смешного: даже как разделить имущество между супругами, решала в своем партийном офисе бывшая правящая партия. 

Об этом в рамках интервью порталу Cotidianul заявил президент Игорь Додон, отметив, что об этом ему рассказали сами судьи.

– Знаете, как было раньше? Из офиса ДПМ каждому судье приносили список, какое решение они должны вынести. Это касалось даже разводов! Кому отдать машину в результате раздела имущества – жене или мужу – решали в офисе Демпартии. Мне рассказали об этом простые судьи. Мы не допустим подобных вариантов. Я хочу, чтобы простые граждане дышали спокойно, чтобы предприниматели не боялись, что их посадят и отберут их бизнес, – сказал он. 

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