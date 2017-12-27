Додон о векторе на евроинтеграцию в Конституции: Вероятность крайне ничтожна

В интервью российской газете “Известия” глава государства прокомментировал инициативу демократов закрепить в высшем законе нашей страны европейскую интеграцию Молдовы в качестве основного вектора развития республики.

Я считаю это категорически неприемлемым, потому что нельзя идеологию какой-то конкретной партии, пусть даже и правящей, делать нормой конституции. Они вышли с этой инициативой, но на практике голосовать за подобные изменения смогут только лишь в июле. По конституции необходимо, чтобы прошло минимум шесть месяцев с момента выступления с этой инициативой. То есть уже в преддверии очередных парламентских выборов, – сказал он.

Глава государства отмечает, что, даже если правящий режим соберет необходимые 67 голосов, у него есть возможность на 45 дней заблокировать это решение до повторного голосования.

А там уже произойдут и роспуск парламента, и новые выборы. Поэтому вероятность того, что они успеют проголосовать за изменение конституции в нынешнем составе парламента, крайне ничтожна, – добавил он.

Напомним, инициатива внесения соответствующих изменений в Конституцию принадлежит демократам. Ранее они уже получили добро на это от Конституционного суда.