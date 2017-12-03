Додон о театре «С улицы Роз»: Уникальный проект для нашей страны и для всей Европы

Президент принял участие в торжественном открытии IX –го Международного фестиваля-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм «МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ», который организован Государственным молодежным драматическим театром «С улицы Роз» и проходит со 2 по 8 декабря.

На своей странице в соцсети Додон отметил, что этот фестиваль стал своеобразным брендом Республики Молдова и высоко оценен зарубежными театральными критиками и театроведами. За все девять лет проведения театром «С улицы Роз» этого мероприятия, в фестивале приняли участие театральные критики, театроведы и творческие коллективы из около 30 стран мира.

— Сегодня рад был поприветствовать гостей из России, Украины, Белоруссии, Германии, Израиля, Швейцарии, Италии, Сербии, Армении, Казахстана, Испании, Латвии. Поздравил гостей и участников фестиваля с его открытием. Пожелал театралам удачи, вдохновения и профессиональных свершений, а также выразил благодарность всем мастерам сцены, которые хранят традиции, приумножают художественные достижения и открывают новые горизонты для творчества, — написал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что в знак признания особых заслуг в развитии и продвижении театрального искусства, за значительный вклад в утверждение культурных ценностей и высокое творческое мастерство он подписал указ о награждении Орденом республики — Юрия Хармелина, художественного руководителя и режиссера театра; орденом «Трудовая слава» — Марии Мадан, актрисы; о присвоении почетного звания «Заслуженный артист» актерам Василию Павленко, Александру Петрову и Ольге Савельевой.

— Это уникальный театральный авторский проект для нашей страны и для всей Европы в целом. Театр был создан одним человеком – Юрием Хармелиным. Он же возглавляет его до сих пор. Вокруг театра создалась целая образовательная система: театр является учебной базой для городского лицея и для театрального факультета Славянского университета. Театр принимает активное участие в международном фестивальном театральном движении, представляя нашу Молдову на самых высоких театральных форумах, — добавил президент.

Отметим, что в этом году Государственному молодежному драматическому театру «С улицы Роз» исполняется 40 лет со дня основания.