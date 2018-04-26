Додон о Талмаче: Горжусь, что мы работаем в одной команде!

Додон о Талмаче: Горжусь, что мы работаем в одной команде!

По случаю дня рождения бывшего председателя Национального банка Молдовы Игорь Додон адресовал на своей странице в соцсети самые искренние пожелания имениннику. 

Глава государства отметил, что Леонид Талмач – лучший профессионал своего дела в финансово-банковской системе страны и его хороший друг. Президент также подчеркнул, что ценит труд, усилия, способности и преданность, которые помогли Талмачу построить успешную карьеру.

– Выражаю признательность профессионализму и последовательности в действиях, которые он проявил в качестве основателя банковской системы Молдовы и губернатора Национального банка страны, отличительной чертой которого было отсутствие намерения воровать из системы. Горжусь, что мы вместе работали в одной команде. Продолжаем способствовать развитию и обеспечению стабильности в данной в области вместе с господином Талмачом в качестве члена Экономического совета при Президенте Республики Молдова, – добавил Додон. 

В заключение он пожелал имениннику радости, сил и энергии для исполнения всех намеченных целей.

 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md