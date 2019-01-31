Додон о СССР: Без тесной связи с теми, с кем строили совместное государство, Молдова не выживет

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Президент страны выразил свое мнение по поводу распада СССР в комментарии для ТАСС.

Глава государства родился в Советском союзе. В нем, по мнению Додона, было очень много хорошего, но были и проблемы и изъяны. Вместе с тем, как экономист, президент считает, что сохранить в том виде его было невозможно – нужно было что-то менять.

– Конечно, я рад, что у нашей страны, у Молдовы, появилась независимость. Я сторонник независимости Республики Молдова. Но в то же время я понимаю, что без тесной связи с теми, с кем строили совместное государство, Молдова не выживет. В рамках СНГ, ЕАЭС нас понимают. Я не говорю, что европейцы не хотят нас понять, но мы здесь чувствуем себя среди своих. Поэтому я поддерживаю сотрудничество в рамках СНГ и такие новые интеграционные проекты, как ЕАЭС. Я был сторонником и инициатором того, чтобы мы получили статус наблюдателя, потому что нам это интересно, нам это жизненно важно, – сказал президент.