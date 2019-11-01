Додон о совместном обращении Санду и Киртоакэ: Если новым партнером “АКУМ” стал тот, кто разрушил Кишинев, – пусть скажут об этом открыто (ВИДЕО)

Сегодня премьер-министр Майя Санду появилась в совместном ролике с бывшим генеральным примаром Кишинева Дорином Киртоакэ. Вместе они призвали граждан не допустить победы Иона Чебана во втором туре выборов градоначальника и, как следствие, победы Игоря Додона на следующих президентских выборах, проголосовав за Андрея Нэстасе. Появление главы кабмина вместе с либералом, а также сделанные ими заявления, возмутили общественность и вызвали вопросы, в том числе, у самого главы государства.

– Это политическое решение Майи Санду. Возможно, она нашла нового партнера. Для нас это тоже большой вопрос. Госпожа премьер-министр и лидеры блока “АКУМ” должны определиться, кто их партнеры. Если их партнеры – те, кто разрушил город, и если они хотят быть партнерами с этими людьми, пусть скажут об этом открыто, потому что мы, ПСРМ, президентская команда, поддержали это правительство, выразили ему вотум доверия, когда другие “прятались”, мы были открытыми, в отличие от них. Главный мессадж, который я понял из того, что произошло сегодня – кто-то думает, что у него другие партнеры. Мы учтем это при принятии решений на следующей неделе, – добавил Додон.