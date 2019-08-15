Додон о снятии иммунитета с Шора: Это только начало

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В прямом эфире на общественном телеканале президент прокомментировал решение депутатов снять парламентский иммунитет с Илана Шора.

– Я думаю, это давно надо было сделать. Сразу после того, как сменилась власть, в начале июня. Но тогда не было политической воли для этого у прокуратуры, – сказал он.

Президент также отметил, что, исходя из представленных на заседании Высшего совета безопасности отчетов, многие депутаты, и не только из фракции “Шор”, рискуют в ближайшем будущем остаться без иммунитета.

– Насколько я понял, эти процессы активизируются, и они касаются как кражи миллиарда, так и многочисленных коррупционных схем, о которых ежедневно появляется всё больше деталей. Я знаю, что НАЦ, Генпрокуратура и СИБ создали специальные группы по самым резонансным из этих схем. Поэтому я считаю, что то, что произошло сегодня в парламенте, – маленький, важный и символический шаг того, что это началось. Думаю, что в скором времени этот процесс наберет обороты, – добавил он.