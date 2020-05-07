Додон о слухах, распространяемых оппозицией: Мечтать не вредно (ВИДЕО)

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“Мечтать не вредно!”, – так глава государства прокомментировал распространяемые оппозицией слухи о якобы готовящейся отставке премьер-министра для провоцирования досрочных выборов и их проведения по смешанной системе. Игорь Додон напомнил оппонентам, что сегодня КС принял решение о том, что голосование, если таковое состоится, пройдет по пропорциональной системе, то есть, на основании партийных списков, и что сам президент выступал за возврат к этой системе.



– Так что, даже если досрочные выборы и пройдут, то по пропорциональной системе. Это во-первых. А во-вторых – мечтать не вредно. Я только что говорил с премьер-министром, и не слышал ничего ни об отставке, ни о чем либо еще, – сказал он.

В то же время Игорь Додон в очередной раз выразил свое мнение: в этом году должны состояться только президентские выборы, а нового политического кризиса нужно избежать.

– Досрочные парламентские выборы будут означать 6-7 месяцев нестабильности. Когда у нас пандемия, экономический кризис, засуха, допустить еще и политический кризис, думаю, было бы ошибкой. Но если кто-то хочет взять на себя ответственность за это – представители оппозиции или кто-то из ДПМ – пусть сделают это. Если кто-то этого хочет, пусть будут досрочные выборы. Но я как президент сделаю всё для того, чтобы политического кризиса не было, – подытожил он.

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