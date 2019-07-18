Додон о скидке на газ для Молдовы: Наше преимущество – статус наблюдателя при ЕАЭС (ВИДЕО)

Додон о скидке на газ для Молдовы: Наше преимущество – статус наблюдателя при ЕАЭС (ВИДЕО)

Условия поставки газа в Молдову стали одной из тем, обсужденных вчера президентом Игорем Додоном в рамках его визита в Москву. Подробности он раскрыл в рамках брифинга для прессы. 

– Я официально попросил руководство РФ рассмотреть возможность предоставления РМ скидки на газ с 1 сентября по 1 января. То есть, на 4 месяца, до конца года, чтобы у нас была скидку на цену на газ, поставляемый от «Газпрома». Если этой скидки не будет, даже с учетом внутренних ресурсов, которые предстоит определить господину Чебану, есть риск увеличения тарифов. Мы этого не хотим, и поэтому прилагаем все усилия, чтобы получить скидку на поставку газа от «Газпрома» в «Молдовагаз», – сказал он. 

По словам президента, для того, чтобы достигнуть договоренности по этому вопросу, “у нас есть 1,5 месяца”.

– Наше преимущество в этом вопросе – статус наблюдателя в ЕАЭС. Для членов Евразийского экономического союза существует скидка на поставку газа. Но наш статус наблюдателя также позволяет нам пробовать претендовать на снижение поставочной цены. Конечно, окончательное решение будет принято в ходе возможной встречи в ближайшее время с Владимиром Путиным, – добавил он. 

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